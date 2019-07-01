Google запустила в РФ возможность бронирования столиков в ресторанах

Компания Google в РФ через свою поисковую систему позволила заказывать столики в ресторанах. Первым, кто подключился к данной технологии, стал сервис бронирования «Томесто».

Представитель «Томесто» Кирилл Шнуров рассказал, что через Google сейчас можно заказать столик в 20 российских городах, а в общей сложности пользователю доступно 1300 ресторанов.

В планах поисковика сотрудничать и с другими российскими сервисами, но с какими именно пока не сообщается.

Планируется подключить к поисковой системе Google агрегаторы, которые занимаются записью в автосервисы и салоны красоты. Сейчас известно, что с Google в дальнейшем будет сотрудничать Gettable.

В «Яндекс» тоже есть возможность бронирования столиков в ресторанах, но пока данная услуга предоставляется через «Яндекс.Карты».

По данным «Коммерсанта», российская компания «Яндекс» сейчас работает над собственным сервисом бронирования столиков, но в компании подробности про сервис пока не раскрывают.