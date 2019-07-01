Google запустила в РФ возможность бронирования столиков в ресторанах

Google запустила в РФ возможность бронирования столиков в ресторанах01.07.2019 11:16
Компания Google в РФ через свою поисковую систему позволила заказывать столики в ресторанах. Первым, кто подключился к данной технологии, стал сервис бронирования «Томесто».
Представитель «Томесто» Кирилл Шнуров рассказал, что через Google сейчас можно заказать столик в 20 российских городах, а в общей сложности пользователю доступно 1300 ресторанов.
В планах поисковика сотрудничать и с другими российскими сервисами, но с какими именно пока не сообщается.
Планируется подключить к поисковой системе Google агрегаторы, которые занимаются записью в автосервисы и салоны красоты. Сейчас известно, что с Google в дальнейшем будет сотрудничать Gettable.
В «Яндекс» тоже есть возможность бронирования столиков в ресторанах, но пока данная услуга предоставляется через «Яндекс.Карты».
По данным «Коммерсанта», российская компания «Яндекс» сейчас работает над собственным сервисом бронирования столиков, но в компании подробности про сервис пока не раскрывают.
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