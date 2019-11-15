Google запускает бесплатного «убийцу» SMS

Google на Android-смартфонах начала внедрять альтернативу привычных СМС.

Речь идет о протоколе RCS (Rich Communication Services), через который можно отправлять сообщения с изображениями и создавать чаты до 100 пользователей.

Новый протокол более удобный, чем обычные СМС, но он имеет большой недостаток — в нем нет сквозного шифрования переписки.

В компании уже работают над этой проблемой, но сроки реализации функции пока не озвучивают.

RCS работает через приложение Messages и новый стандарт пока распространяют только в США.

Ранее «АСТЕРА» писала, что американские операторы в 2020 году откажутся от СМС в пользу более перспективного стандарта Rich Communication Services (RCS).