Google запускает бесплатного «убийцу» SMS

Google запускает бесплатного «убийцу» SMS16.11.2019 01:07
Google на Android-смартфонах начала внедрять альтернативу привычных СМС.
Речь идет о протоколе RCS (Rich Communication Services), через который можно отправлять сообщения с изображениями и создавать чаты до 100 пользователей.
Новый протокол более удобный, чем обычные СМС, но он имеет большой недостаток — в нем нет сквозного шифрования переписки.
В компании уже работают над этой проблемой, но сроки реализации функции пока не озвучивают.
RCS работает через приложение Messages и новый стандарт пока распространяют только в США.
Ранее «АСТЕРА» писала, что американские операторы в 2020 году откажутся от СМС в пользу более перспективного стандарта Rich Communication Services (RCS).
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