Google запатентовала новый смартфон с гибким экраном

В этом году несколько производителей электроники показали или только анонсировали свои гибкие смартфоны.

В этом году в продажу поступят или уже поступили несколько моделей смартфонов с гибким экраном, которые похоже только начали новую веху развития индустрии.

Над подобными аппаратами уже работают многие компании, включая и Google, которая недавно запатентовала свои гаджеты с гибким экраном.

Судя по изображениям, смартфон от Google будет выполнен подобно недавно запатентованному Motorola Razr, но со своими особенностями.

То, что компания готовит гибкий гаджет, подтверждают и упоминания в Android 10. Предполагается, что Google представит складывающийся смартфон в следующем году.