Google закрывает еще один свой старый сервис

Google закрывает еще один свой старый сервис08.08.2019 21:10
Google больше не будет предупреждать пользователей о появлении новых спутниковых снимков для выбранных средств.
В русской версии «Карты Google» сервис назывался «Оповещения карт». Он был доступен много лет, но теперь в компании Google его закрывают.
Полное отключение рассылки оповещений произойдет 30 сентября текущего года.
До этой даты разработчики рекомендуют сохранить все нужные для пользователя объекты в виде файла KML.
Как объяснили в Google, сейчас существуют новые сервисы для получения информации о новых снимках.
Они доступны в «Google Планета Земля», но для получения уведомлений нужно оформить подписку на платформе Medium.
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