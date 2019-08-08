Google закрывает еще один свой старый сервис

Google больше не будет предупреждать пользователей о появлении новых спутниковых снимков для выбранных средств.

В русской версии «Карты Google» сервис назывался «Оповещения карт». Он был доступен много лет, но теперь в компании Google его закрывают.

Полное отключение рассылки оповещений произойдет 30 сентября текущего года.

До этой даты разработчики рекомендуют сохранить все нужные для пользователя объекты в виде файла KML.

Как объяснили в Google, сейчас существуют новые сервисы для получения информации о новых снимках.

Они доступны в «Google Планета Земля», но для получения уведомлений нужно оформить подписку на платформе Medium.