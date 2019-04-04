Google выпустила новую бету-версию Android Q

Google начала распространять вторую бета-версию Android Q, в которой разработчики добавили новые возможности и поддержку гибких экранов.

Первая бета-версия Android Q появилась в марте, а сейчас уже доступна вторая сборка мобильной операционной системы, где есть многозадачность Bubbles.

В ней уведомления появляются над окнами других программ, причем в таких уведомлениях сразу можно ответить не закрывая запущенное перед этим приложение.



Появился в новой версии еще эмулятор для смартфонов с гибким экраном, но пока в коде прописана поддержка 7,3 и 8-дюймовых экранов.

Скачать и установить Android Q можно с сайта Android Developers, причем бета-версия пока поддерживает смартфоны семейства Pixel. Финальный релиз Android Q запланирован на третий квартал 2019 года.