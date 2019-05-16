Google выплатит владельцам неисправных телефонов Google Pixel и Pixel XL по $500

Google выплатит пользователям оригинальных Pixel смартфонов около 7,25 млн долларов.

В компании согласились урегулировать коллективный иск, в котором указывалось, что компания сознательно выпустила в продажу Google Pixel и Pixel XL с неисправными микрофонами.

По 500 долларов компания выплатит тем пользователям, которые вернули ей Pixel и Pixel XL с неисправным микрофонов, и в обмен получили аналогичное исправное устройство.

Те, кто после сдачи нерабочего аппарата получили исправный от Google получат компенсацию в 300 долларов.

«Поисковик» также согласился выплатить по 20 долларов тем, кто вообще не испытал проблем со смартфонами выпущенными после 4 января 2017 года.