Google весной закроет еще один сервис

Google в 2019 году начала закрывать свои непопулярные сервисы. Так, завтра прекратит работу социальная сеть Google+, а позже компания закроет сервис Google URL Shortener.

Если о закрытии Google+ сообщали еще в прошлом году, то о том что закроют сервис для укорачивания ссылок, стало известно на днях.

В целом страница goo.gl для новых пользователей уже не работает, при этом в компании официально пока не объявляли о закрытии Google URL Shortener.

Напомним, сервис существует уже 10 лет. Ранее созданные с помощью сервиса ссылки до сих пор работают, поэтому пока непонятно, когда именно полностью прекратит существование Google URL Shortener.