Google в приложения для заметок добавила темную тему

Google начала активно интегрировать темную тему в свои фирменные приложения для Android.

Теперь темная тема добавлена в популярное приложение Keep, но пока новый режим отображения появился у некоторых пользователей, однако это значит, что скоро темная тема появится у всех.

Когда именно компания начнет массово рассылать обновление Keep с темной темой неизвестно.

Стоит отметить, что темная тема существенно экономит заряд аккумулятора на смартфонах оборудованных AMOLED дисплеями.

Пользователи, которые получили обновление Keep уже поделились скриншотами внешнего вида приложения, но единственное что никто не показал, как выглядят цветные заметки на темном фоне.