Google свой игровой сервис Stadia тестируют на Android-смартфонах

Google еще на старте реализации проекта по запуску сервиса Stadia сообщала, что он появится и на Android смартфонах, но когда это должно было произойти неизвестно.

Теперь в Сети стали появляется сообщения, что при запуске игрового сервиса Stadia начали показывать предложения запустить игру на смартфоне.

Пока нововведение предлагается выборочно, причем компания тестирует его на разных Android-смартфонах.

При этом некоторые пользователи на форумах пишут, что при попытке установить Stadia из Google Play, появляется уведомление, что устройство не поддерживается.

Точно пока неизвестно, когда Stadia полноценно появится на смартфонах. Напомним, что Stadia получил негативные отзывы, так как сервис еще является недоработанным, и в нем наблюдаются большие задержки в работе, что недопустимо для игр в онлайне.