Google свой игровой сервис Stadia тестируют на Android-смартфонах

Меню
Поиск

USD/RUB: 61.26 EUR/RUB: 68.05 BTC/USD: 8189.77

13 февраля : понедельник

ТОП новости

Интервью

Глава компании OnePlus назвал самую красивую серию смартфонов

В недавнем интервью директор OnePlus Пит Лау назвал самые красивые смартфоны компании. 

Гендиректор OnePlus Пит Лау объяснил почему в Oxygen OS нет рекламы

Гендиректор OnePlus Пит Лау заявил, что компания старается переносить на смартфоны самые полезные функции и внедрять новейшие технологии.

Глава Qualcomm рассказал, что ждет смартфоны через 2 года

Все производители смартфонов уверены, что 5G даст новый толчок к развитию сегмента, а также увеличит продажи устройств.

Huawei готовит ещё одного «убийцу» Apple iPad

Представитель Huawei журналистам рассказал, что планшет может быть выпущен с более крупным экраном и более мощным «железом».

Цена на 5G-смартфоны Honor снизится до 140 долларов

В 2020 году количество смартфонов с 5G будет увеличиваться, а сами аппараты будут дешеветь.

Колонка эксперта

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

Статьи

Обзоры рынков

Google свой игровой сервис Stadia тестируют на Android-смартфонах

13.01.2020 13:42

Google еще на старте реализации проекта по запуску сервиса Stadia сообщала, что он появится и на Android смартфонах, но когда это должно было произойти неизвестно.
Теперь в Сети стали появляется сообщения, что при запуске игрового сервиса Stadia начали показывать предложения запустить игру на смартфоне.

Пока нововведение предлагается выборочно, причем компания тестирует его на разных Android-смартфонах.

При этом некоторые пользователи на форумах пишут, что при попытке установить Stadia из Google Play, появляется уведомление, что устройство не поддерживается.

Точно пока неизвестно, когда Stadia полноценно появится на смартфонах. Напомним, что Stadia получил негативные отзывы, так как сервис еще является недоработанным, и в нем наблюдаются большие задержки в работе, что недопустимо для игр в онлайне.

Просмотры:

Метки: , ,

Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги