Google свои устройства начнет делать из переработанного мусора05.08.2019 20:53
В американской компании рассказали о планах по выпуску своих устройств с использованием отходов.
Google свои устройства начнет делать из переработанного мусора, поставки по морю начнет сокращать, а вот компенсировать выбросы вредных веществ в атмосферу она намерена высадкой новых деревьев.
Реализовать планы по использованию при производстве своей техники переработанные материалы, Google намерена к 2022 году.
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