В американской компании рассказали о планах по выпуску своих устройств с использованием отходов.

Google свои устройства начнет делать из переработанного мусора, поставки по морю начнет сокращать, а вот компенсировать выбросы вредных веществ в атмосферу она намерена высадкой новых деревьев.

Реализовать планы по использованию при производстве своей техники переработанные материалы, Google намерена к 2022 году.