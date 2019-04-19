Google своему пользователю случайно прислала десять розовых Pixel 3

Google своему пользователю случайно прислала десять розовых Pixel 319.04.2019 21:35
На Reddit пользователь под ником u/Cheetohz рассказал, как компания Google ему сделала подарок на 9 тысяч долларов.
Пользователь вернул белый Pixel 3 на 128 ГБ и попросил Google в качестве компенсации после оставшихся налогов в размере 900 долларов прислать ему розовый Pixel 3.
По непонятным причинам компания ему прислала девять смартфонов. По закону u/Cheetohz может не возвращать эти смартфоны производителю, но он решил поступить иначе и намерен вернуть эти аппараты обратно. Единственное что в компании Google пока не знают, как это сделать правильно.
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