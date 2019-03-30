Google стала прислушивается в участникам бета-тестирования Android

Тестирование Android Q началось значительно раньше, чем предполагалось и в нем уже есть решения, которые не очень нравятся пользователям. Причем в Google уже отметили, что будут прислушиваться к разработчикам и учитывать их пожелания.

Так, в Android Q для того чтобы убрать уведомления, нужно сдвинуть их вправо, так как при движении влево пользователю открывается кнопка для того, чтобы отложить уведомление или удалить его.

Такое решение не очень понравилось одному участнику бета-тестирование и он предложил внести корректировки.

В компании отреагировали на это очень быстро и уже заявили, что в следующей версии Android уже можно будет выбирать направление, для того чтобы убрать уведомление.

Стоит отметить, что учитывая пожеланий участников тестирования Android Q компания Google сможет быстрее настроить интерфейс операционной системы и сделать Android еще удобнее.