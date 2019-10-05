Google сообщила об уязвимости в смартфонах Pixel, Samsung и Huawei

Google сообщила об уязвимости в смартфонах Pixel, Samsung и Huawei05.10.2019 12:47
Специалисты компании Google в операционной системе Android, которую использует ряд крупнейших производителей смартфонов, обнаружили серьезную уязвимость.
Она получила номер CVE-2019-2215. Как пишет издание Zdnet, через нее можно получить доступ к смартфону и контролировать его.
Уязвимость содержится в ядре Android, и она сейчас есть в Android 8.x или более поздних версиях.
Как отмечают специалисты, эта уязвимость была найдена еще два года назад. Тогда разработчики ее закрыли, но не позаботились, чтобы она не появлялась в других версиях ОС.
CVE-2019-2215 присутствует в смартфонах от компаний Moto, LG, Pixel, Oppo, Huawei, Samsung и Xiaomi.
Сообщается, что израильская компания NSO Group уже используют уязвимость для слежки, но данную информацию в NSO опровергают.
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