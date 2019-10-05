Google сообщила об уязвимости в смартфонах Pixel, Samsung и Huawei

Специалисты компании Google в операционной системе Android, которую использует ряд крупнейших производителей смартфонов, обнаружили серьезную уязвимость.

Она получила номер CVE-2019-2215. Как пишет издание Zdnet, через нее можно получить доступ к смартфону и контролировать его.

Уязвимость содержится в ядре Android, и она сейчас есть в Android 8.x или более поздних версиях.

Как отмечают специалисты, эта уязвимость была найдена еще два года назад. Тогда разработчики ее закрыли, но не позаботились, чтобы она не появлялась в других версиях ОС.

CVE-2019-2215 присутствует в смартфонах от компаний Moto, LG, Pixel, Oppo, Huawei, Samsung и Xiaomi.

Сообщается, что израильская компания NSO Group уже используют уязвимость для слежки, но данную информацию в NSO опровергают.