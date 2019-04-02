Google сняла с продаж свои смартфоны Pixel 2 и Pixel 2 XL

Компания Google официально прекратила продажи своих смартфонов Pixel 2 и Pixel 2 XL.



В продаже они еще есть из складских запасов, а вот на официальном сайте модели уже не присутствуют, а при переходе на страницы моделей пользователей перенаправляют на Pixel 3 и Pixel 3 XL. У продавцов смартфоны еще имеются, причем цены разнятся колоссально.

В качестве примера зарубежные журналисты приводят сайт Best Buy, где смартфон Pixel 2 XL в версии с 64 ГБ встроенной памяти предлагается по цене 400 долларов, тогда как оператор Verizon предлагает аппарат за 850 долларов, а такая стоимость была указана на старте продаж.

Pixel 2 и Pixel 2 XL были представлены в 2017 году, но несмотря на то, что их сняли с продажи обновления они все-таки будут получать.