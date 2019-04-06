О новых смартфонах инсайдеры ранее сообщали, но теперь источником утечки информации стал сайт компании Google, где нашли упоминание о новинках.

Google случайно подтвердила существование Pixel 3a и Pixel 3a XL, которые появились в Google Store, но в результате, найденные специалистами ссылки удалили, однако скриншоты все-таки распространили в Сети.

Позднее Pixel 3a и Pixel 3a XL под кодовыми названиями Bonito и Sargo обнаружили в Google Play Console, но эта утечка уже стала более существенной, ведь благодаря ней стало известно, что Pixel 3a получит экран с соотношением сторон 18,5:9 и разрешением 2220×1080 пикселей.

Вторая модель имеет соотношение 18:9 и разрешение — 2160×1080 пикселей. Процессор у младшего смартфона будет Snapdragon 670, а у старшего — Snapdragon 710.

Оперативной памяти предложат 4 ГБ, а в качестве операционной системы будет Android 9.0 Pie. По предварительным данным, дебют смартфонов состоится до конца первого полугодия.

Предварительная стоимость Pixel 3a и Pixel 3a XL составит 450 и 500-550 евро.