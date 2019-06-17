Google сертифицировала флагманский смартфон Honor 20 Pro

Смартфоны Honor 20 и Honor 20 Pro были представлены уже достаточно давно. Младшая версия уже продается, а старшая только завтра поступит в продажу в Китае, а позднее ее стоит ожидать в Европе.

Honor 20 Pro прошел сертификацию в Google, а это значит, что теперь китайская компания его может продавать на глобальном рынке.

Когда именно Honor 20 Pro появится в продаже за пределами Китая неизвестно, но аппарат вызывает большой интерес у пользователей.

В Китае на него по предзаказу подало заявок свыше 150 тыс. человек, а Honor 20 за первые две недели продаж разошелся тиражом свыше 1 млн смартфонов.