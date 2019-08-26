Google с 3 сентября начнет распространять финальную версию Android 10

Юбилейная версия операционной системы от Google будет представлена в начале сентября.

Зарубежному изданию PhoneArena в техподдержке американской компании подтвердили информацию, что с 3 сентября начнется распространение ОС Android 10 на смартфоны серии Pixel.

Новая версия ОС выйдет на всех Pixel третьего поколения, а также на Pixel 2 и Pixel 2 XL. Также Android 10 смогут установить и владельцы первого поколения Pixel и Pixel XL.

Когда будет выпущена десятая версия Android на другие смартфоны неизвестно, так как это в большей степени зависит от производителей смартфонов, которые предварительно ее должны протестировать на своих аппаратах.