Google резко снизила цены на смартфоны Pixel 3 и Pixel 3 XL

Google сейчас готовит новые смартфоны Pixel 4 и Pixel 4 XL, которые она представит 15 октября, но для выхода новой поколения «Пикселей» требуется освободить складские запасы от текущих смартфонов.

В связи с этим Pixel 3 и Pixel 3 XL очень сильно подешевели. Сейчас некоторые зарубежные продавцы до 500 долларов снизили цену Pixel 3 и до 600 долларов за Pixel 3 XL.

На старте продаж эти смартфоны стоили 800 и 900 долларов соответственно.

Но несмотря на снижение Pixel 3 и Pixel 3 XL, цены на более простые версии — Pixel 3a и Pixel 3a XL остались без изменений. Их продают за 400 и 480 долларов соответственно.

Сколько продлится низкая цена на Pixel 3 и Pixel 3 XL пока неизвестно.