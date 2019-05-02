Google разрешила разработчикам создавать приложения под Android Automotive

Google позволила разработчикам создавать приложения под версию Android Automotive.

Эта операционная система разработана для автомобильных мультимедийных систем и ее дебют состоится на электромобиле Polestar 2.

Android Automotive использует ту же программную заготовку, что и Android Auto, а это позволяет использовать понравившиеся приложения под разные размеры и разрешения экранов.

Сейчас Android Automotive пока есть только в прототипе Polestar 2, но в серийном исполнении он появится не ранее 2020 года.

Другие мировые автопроизводители пока не объявили о сотрудничестве с Google с целью установки Android Automotive.