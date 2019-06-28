Google разрабатывает многостраничный смартфон-книжку

Компания Google тоже ведет разработку гаджетов с гибкими экранами. Ранее сообщалось, что Samsung уже отправила американской компании гибкие дисплеи для их изучения и разработки прототипов.

Но судя по патентам, опубликованным Всемирной организацией интеллектуальной собственности, Google разрабатывает не просто раскладной смартфон с гибким экраном, а целую «книгу» с гибкими дисплеями.

На сайте организации были опубликованы патенты, в которых описывается образно говоря смартфон с несколькими гибкими экранами.

Внешне такое решение больше напоминает книгу, в которой несколько гибких дисплеев закреплены на сложный шарнир.

Для чего Google создает такой продукт и как он будет позиционироваться пока непонятно.

Стоит отметить, что зачастую запатентованные «гаджеты» так и не доходят до рынка, и этот скорее всего не станет исключением, по крайней мере в ближайшее время.