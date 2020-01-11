Google просят разрешить удалять в Android предустановленные программы

Правозащитные организации призвали компанию Google разрешить удалять со смартфонов предустановлены программы.

С такой просьбой к директору Alphabet Inc. Сундару Пичаю обратилось более 50 международных организаций.

Они попросили руководство корпорации внести изменения в ОС Android с целью доступа к удалению предустановленных в операционную систему программ.

В письме написали, что в мобильной операционной системе из-за невозможного удаления программ пользователи остаются уязвимы перед сбором данных третьими лицами.

Помимо этого, разработчики Android должны предъявлять к обновлению предустановленного ПО такие же требования, как предъявляются для программ и игр находящимся в Google Play.