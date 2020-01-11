Google просят разрешить удалять в Android предустановленные программы

Google просят разрешить удалять в Android предустановленные программы11.01.2020 14:06
Правозащитные организации призвали компанию Google разрешить удалять со смартфонов предустановлены программы.
С такой просьбой к директору Alphabet Inc. Сундару Пичаю обратилось более 50 международных организаций.
Они попросили руководство корпорации внести изменения в ОС Android с целью доступа к удалению предустановленных в операционную систему программ.
В письме написали, что в мобильной операционной системе из-за невозможного удаления программ пользователи остаются уязвимы перед сбором данных третьими лицами.
Помимо этого, разработчики Android должны предъявлять к обновлению предустановленного ПО такие же требования, как предъявляются для программ и игр находящимся в Google Play.
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