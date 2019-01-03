Google продолжает работу над бесконтактной системой управления

Google от федеральной комиссии по связи США получила разрешение на использование других частот для работы радара системы Soli.

Теперь это устройство может работать на более высоких частотах, чем было ранее. За счет Soli можно создавать устройства с управлением бесконтактного управления.

Сам по себе радар очень компактный, а его размеры 10х8 мм, причем в нем уже встроены антенны.

Soli может работать в независимости от освещённости, причем его сигнал проходит через различные материалы.

Радар распознает движение руки. Так, пользователь может допустим имитировать прокрутку страниц или нажатие на виртуальную кнопку.

За счет новых стандартов работы радара Google еще на шаг приблизилась к выпуску Soli на рынок.

В целом устройство можно применять в ноутбуках, игровых системах, смартфонах и даже шлемах виртуальной и дополненной реальности.