Google представила новую ОС Android 10 для бюджетных устройств

Google представила новую ОС Android 10 для бюджетных устройств25.09.2019 19:54
Google представила операционную систему Android 10 для слабых устройств.
Новая ОС под названием Android 10 (Go edition) разработана для смартфонов, цена которых как правило не превышает 100 долларов.
В целом Android 10 (Go edition) может быть установлена в аппараты, где оперативной памяти менее 1,5 ГБ.
По заявлению разработчиков, новая версия операционной системы стала быстрее и более защищенной, чем Android 9 Pie (Go edition).
Приложения в представленной ОС запускаются на 10% быстрее, а новая система безопасности, созданная на протоколе шифрования Adiantum, позволяет защищать смартфон, не забирая его основные ресурсы.
Первые смартфоны под управлением Android 10 (Go edition) выйдут до конца года.
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