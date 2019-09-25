Google представила новую ОС Android 10 для бюджетных устройств

Google представила операционную систему Android 10 для слабых устройств.

Новая ОС под названием Android 10 (Go edition) разработана для смартфонов, цена которых как правило не превышает 100 долларов.

В целом Android 10 (Go edition) может быть установлена в аппараты, где оперативной памяти менее 1,5 ГБ.

По заявлению разработчиков, новая версия операционной системы стала быстрее и более защищенной, чем Android 9 Pie (Go edition).

Приложения в представленной ОС запускаются на 10% быстрее, а новая система безопасности, созданная на протоколе шифрования Adiantum, позволяет защищать смартфон, не забирая его основные ресурсы.

Первые смартфоны под управлением Android 10 (Go edition) выйдут до конца года.