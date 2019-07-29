Google показала сканер лица и бесконтактное управление в новом Pixel

Новые смартфоны Google в этот раз окажутся более революционными, чем Pixel 3. Американская компания показала новый тизерный ролик, посвященный Pixel 4 и 4 XL, в котором были подтверждены данные про сканер лица.

Уже известно, что в будущих смартфонах Pixel появится сложная система лицевых датчиков, которые будут не только распознавать лицо пользователя, но также и определять движение рук.

То есть некоторыми функциями смартфона можно будет управлять жестами. В видео было продемонстрировано переключение музыкальных треков.

В сложной системе смартфона сканирование лица получило название Soli, а вот система определения жестов называется Motion Sense, причем в Google обещают, что будут добавлять в настройку новые жесты.

Напомним, презентация Pixel 4 и 4 XL состоится в начале октября.

