Google под брендом Nest готовит новый смарт-дисплей с камерой

Google ведет разработку нового устройства, некоторые подробности о котором распространили в Сети.

По предварительным данным, это будет не смартфон, а домашний «умный» дисплей.

На сайте Google Store была обнаружена информация про Nest Hub Max от бренда Nest. Данные с сайта очень быстро удалили, но источники ее уже растиражировали по сети.

В Nest Hub Max будет 10-дюймовый HD дисплей, динамики и камера Nest Cam. Не исключено, что в него еще добавят функцию термостата.

Других данных про Nest Hub Max нет, но есть предположение, что с учетом дисплея и камеры «умный» экран будет стоить дороже доступного сейчас в Америке Home Hub, который предлагают за 150 долларов.