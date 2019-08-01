Google Play Pass предоставляет доступ к премиальным играм и приложениям

Google Play Pass предоставляет доступ к премиальным играм и приложениям01.08.2019 13:07
Google готовит свой ответ анонсированному сервису Arcade от Apple.
Зарубежному сайту Android Police удалось узнать, что IT-компания сейчас разрабатывает сервис Play Pass, в рамках которого в магазине приложений за определенную ежемесячную плату можно будет получить доступ к пакетам платных игр и приложений.
Apple Arcade за 10 долларов в месяц позволит получить доступ к премиальным играм, созданным для техники Apple.
В Google Play Pass подписка будет в два раза дешевле, и она даст возможность пользоваться не только играми, но также и различными программами.
Издание Android Police уже опубликовало скриншоты будущего сервиса, и на них видно, что игра Stardew Walley стоимостью 8 долларов по подписке предлагается бесплатно.
Пока неизвестно, когда сервис будет запущен и сколько в нем будет игр и приложений, но в Google уже подтвердили, что подписка Play Pass проходит тестирование.
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