Google Play Pass предоставляет доступ к премиальным играм и приложениям

Google готовит свой ответ анонсированному сервису Arcade от Apple.

Зарубежному сайту Android Police удалось узнать, что IT-компания сейчас разрабатывает сервис Play Pass, в рамках которого в магазине приложений за определенную ежемесячную плату можно будет получить доступ к пакетам платных игр и приложений.

Apple Arcade за 10 долларов в месяц позволит получить доступ к премиальным играм, созданным для техники Apple.

В Google Play Pass подписка будет в два раза дешевле, и она даст возможность пользоваться не только играми, но также и различными программами.



Издание Android Police уже опубликовало скриншоты будущего сервиса, и на них видно, что игра Stardew Walley стоимостью 8 долларов по подписке предлагается бесплатно.

Пока неизвестно, когда сервис будет запущен и сколько в нем будет игр и приложений, но в Google уже подтвердили, что подписка Play Pass проходит тестирование.