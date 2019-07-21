Google Pixel 4 XL и Google Pixel 4 получат очень странный датчик

Google Pixel 4 XL и Google Pixel 4 получат очень странный датчик21.07.2019 18:14
Дизайн смартфонов Pixel 4 рассекречен уже давно. Так, известно, что в смартфонах на задней панели будет квадратный блок для камеры, а с лицевой стороны не будет вырезов в экране.
Вместо выреза будет очень широкая верхняя рамка, на которой разместятся все датчики.
В Сети вчера была опубликована фотография защитных стекол для Google Pixel 4 XL и Google Pixel 4.
Благодаря им подтвердилась информация о дополнительном датчике, предназначение которого пока непонятно.
С правой стороны защитных стекол виден большой вырез, но для чего он пока непонятно.
Есть множество предположений, но пока ни одно из них не подтверждено. Напомним, презентация Pixel 4 должна состоятся в октябре 2019 года.
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