Известный инсайдер Onleaks распространил в сети новые рендерные изображения, основанные на последних слухах о новом Google Pixel 4.

Источник уверяет, что Google Pixel 4 получит камеру в стиле нового iPhone XI. В частности, речь идет о квадратном модуле для камеры на задней панели.

Это будет большой модуль, в котором расположится два или три модуля. Также сообщается, что сканер отпечатков пальцев в смартфоне встроят прямо в экран.

Он будет работать на процессоре Snapdragon 855 и получит 6 ГБ оперативной памяти минимум. Напомним, что Google Pixel 4 будет представлен только в середине осени.