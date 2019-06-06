Презентация флагманских смартфонов от Google состоится только в октябре, но уже сейчас инсайдеры публикуют разную информацию, на основании которой создают рендерные изображения.

Google Pixel 4 показали на новых качественных изображениях, основанных на ранних фото, опубликованных производителем аксессуаров.

Судя по последним рендерам, в новом Pixel 4 будет один модуль фронтальной камеры, тогда как ранее ему приписывали два датчика.

Расположится камера в левом верхнем углу в вырезе экрана. В основной камере будет два модуля, а еще в устройстве предложат USB-C для зарядки и передачи данных.