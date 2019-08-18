Google Pixel 4 обойдется на 300 долларов дороже Google Pixel 3

С каждым годом флагманские смартфоны становятся мощнее, но и дороже, и если ранее 1000 долларов за смартфон это было очень дорого, то сейчас это считается нормой.

Повышение цен на смартфоны коснулось не только iPhone и флагманских Samsung.

Источники сообщают, что Google Pixel 4 будет тоже очень дорогим. Если на старте продаж Pixel 3 стоил 800 долларов, то его преемник будет оцениваться на 300 долларов дороже.

Судя по опубликованному в Сети изображению, смартфон Google Pixel 4 в магазинах будут предлагать за 1099 долларов.

Скорее всего удорожание связано с использованием двойной камеры, нового процессора, а также сложной система распознавания пользователя по лицу.