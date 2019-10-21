Google Pixel 4 не скоро получит обновленную систему Face Unlock

Google Pixel 4 не скоро получит обновленную систему Face Unlock22.10.2019 00:42
Как известно, пользователи смартфонов Google Pixel 4 столкнулись с проблемой в работе системы распознавания лиц.
В частности, система распознает пользователя с закрытыми глазами, что позволяет разблокировать смартфон, если его владелец спит.
При этом обмануть систему с помощью фотографии нельзя. Еще в ней есть функция Screen attention, а она не позволяет выключиться экрану пока пользователь на него смотрит.
О неприятных сбоях в системе Face Unlock компания уже знает и обещает выпустить обновление, однако оно выйдет через несколько месяцев.
До этого момента пользователям советуют выключить функцию и использовать графические ключи или пин-коды.
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