Google Pixel 4 не скоро получит обновленную систему Face Unlock

Как известно, пользователи смартфонов Google Pixel 4 столкнулись с проблемой в работе системы распознавания лиц.

В частности, система распознает пользователя с закрытыми глазами, что позволяет разблокировать смартфон, если его владелец спит.

При этом обмануть систему с помощью фотографии нельзя. Еще в ней есть функция Screen attention, а она не позволяет выключиться экрану пока пользователь на него смотрит.

О неприятных сбоях в системе Face Unlock компания уже знает и обещает выпустить обновление, однако оно выйдет через несколько месяцев.

До этого момента пользователям советуют выключить функцию и использовать графические ключи или пин-коды.