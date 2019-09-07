Google Pixel 4 и Pixel 4 XL протестировали в Geekbench с 4 ГБ ОЗУ

Инсайдеры уже много рассказали про смартфоны Google Pixel 4 и Pixel 4 XL, но последние данные полученные после тестов в Geekbench показывают сколько в смартфонах будет установлено оперативной памяти.

В целом аппараты серии Pixel на рынке являются дорогими, при этом в них установлено «железо», которое уступает по параметрам конкурирующим устройствам.

Так, в Pixel 3 производитель установил 4 ГБ оперативной памяти. Такого объёма конечно хватает, но многие считают, что можно было бы установить и больше.

Возможно в Pixel 4 и Pixel 4 XL тоже будет использоваться 4 ГБ ОЗУ, по крайней мере в Geekbench был протестирован новый Pixel и Pixel 4 XL с 4 ГБ памяти.

В 2019 году такой объём еще можно считать нормальным, но стоит учесть, что в некоторых смартфонах сейчас устанавливают по 8 ГБ ОЗУ, и они стоят намного дешевле чем Pixel 3.

Не исключено, что Google все-таки в коммерческих версиях Pixel 4 и Pixel 4 XL установит как минимум 6 ГБ оперативной памяти.