Google Pixel 3a с Snapdragon 670 оценят дороже, чем флагман Xiaomi Mi 9

Инсайдерам удалось узнать о ценах на новый, прозванный как полуфлагман, смартфон Google Pixel 3a.

Оказалось, что его на европейском рынке оценят в 450 евро и это при том, что модель получит процессор Snapdragon 670.

Таким образом, аппарат окажется дороже, чем флагманский Xiaomi Mi 9с топовым чипом Snapdragon 855. О сроках старта продаж смартфонов Pixel 3a и Pixel 3a XL информации пока нет.

Согласно инсайдерской информации, модель за 450 евро будет предлагаться в версии с 64 ГБ ПЗУ, а значит Google Pixel 3a XL оценят ориентировочно в 500-550 евро.

Среди цветовой гаммы новинки упоминают черный, белый и сине-фиолетовый варианты корпуса.

Экран Pixel 3a будет 5,56-дюймовый, основная камера получит разрешение 12,2 Мп, а селфи-камера будет с модулем на 8 Мп.

Оперативной памяти предложат 4 ГБ, а за автономную работу будет отвечать аккумулятор на 2 915 мАч.