Google Pixel 3a с Snapdragon 670 оценят дороже, чем флагман Xiaomi Mi 9

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28 апреля : четверг

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

Ошибка при запуске приложения 0xc0000142

Неприятная ошибка приложения 0xc0000142 способна испортить настроение на весь день, а то и привести к невозможности нормально работать с компьютером. В данной статье мы разберемся, из-за чего она может появляться и как с ней справиться.

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Обзоры рынков

Google Pixel 3a с Snapdragon 670 оценят дороже, чем флагман Xiaomi Mi 9

28.03.2019 20:25

Инсайдерам удалось узнать о ценах на новый, прозванный как полуфлагман, смартфон Google Pixel 3a.
Оказалось, что его на европейском рынке оценят в 450 евро и это при том, что модель получит процессор Snapdragon 670.

Таким образом, аппарат окажется дороже, чем флагманский Xiaomi Mi 9с топовым чипом Snapdragon 855. О сроках старта продаж смартфонов Pixel 3a и Pixel 3a XL информации пока нет.

Согласно инсайдерской информации, модель за 450 евро будет предлагаться в версии с 64 ГБ ПЗУ, а значит Google Pixel 3a XL оценят ориентировочно в 500-550 евро.

Среди цветовой гаммы новинки упоминают черный, белый и сине-фиолетовый варианты корпуса.

Экран Pixel 3a будет 5,56-дюймовый, основная камера получит разрешение 12,2 Мп, а селфи-камера будет с модулем на 8 Мп.

Оперативной памяти предложат 4 ГБ, а за автономную работу будет отвечать аккумулятор на 2 915 мАч.

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