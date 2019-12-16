Google отказалась поддерживать новые Android-смартфоны в Турции

Google в Турции больше будет осуществлять поддержку новых смартфонов, работающих на операционной системе Android. Об этом американская компания сообщила своим турецким партнерам.

Такое решение в Google было принято после того, как правительство Турции заявило, что внесённые в контракты изменения являются неприемлемыми.

В сентябре 2018 года Google в Турции была оштрафована на $17,4 млн. Поискового гиганта обвинили в нарушении закона о конкуренции в торговле программным обеспечением.

Также компании дали 6 месяцев на изменения в контрактах для восстановления честной конкуренции на турецком рынке.

Google в указанный период внесла изменения, но после их изучения в правительстве страны их назвали неадекватными, так как они не удовлетворяют требования совета о конкуренции.

В целом в Турции хотели, чтобы пользователи сами могли выбирать поисковую систему по умолчанию в Android-смартфонах.

В Турции помимо поисковой системы от Google есть еще «Яндекс». Последняя в прошлом году и подала в антимонопольные органы жалобу на то, что американская компания изменила лицензионные соглашения с поставщиками и больше не позволяет на смартфонах по умолчанию выбирать поисковую систему.

Власти страны стали на сторону «Яндекса» и потребовали от Google изменить соглашения.