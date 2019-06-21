Google окончательно отказалась от производства планшетов

В 2019 году уже сообщалось, что компания откажется от разработки планшетов, но позже эту информацию опровергли информаторы.

Однако теперь в самой компании Google заявили, что больше не будут выпускать планшетные компьютеры.

Заявление сделал вице-президент Google Рик Остерло. По его словам, разработчиков занимающихся планшетами, направят на разработку ноутбуков, но разработчики Android и Chrome OS продолжат развивать системы для планшетов, так как партнёры не намерены отказываться от выпуска таких устройств.

Google решили полностью сосредоточится на создании ноутбуков с Chrome OS и смартфонов серии Pixel.

Новинки данных серий должны показать одновременно на осенней презентации.