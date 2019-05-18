Google объявила о закрытии еще одного сервиса

Google намерена в конце июня закрыть свой сервис Jump VR. Пользователи уже сейчас получают письма с просьбой сохранить свои данные до полного отключения сервиса от Сети.

Jump VR был создан в 2015 году с целью создания видео в 360 градусов, записанных с помощью совместимых камер.

В компании сейчас не видят смысла поддержки Jump VR, так как уже существуют более современные платформы, да и камеры для съёмки видео в 360 градусов стали доступнее.

Существующие камеры GoPro Odyssey и Yi Halo, которые работали через Jump VR можно будет использовать через сторонние сервисы.