Google объявила о закрытии еще одного сервиса

Google объявила о закрытии еще одного сервиса18.05.2019 19:00
Google намерена в конце июня закрыть свой сервис Jump VR. Пользователи уже сейчас получают письма с просьбой сохранить свои данные до полного отключения сервиса от Сети.
Jump VR был создан в 2015 году с целью создания видео в 360 градусов, записанных с помощью совместимых камер.
В компании сейчас не видят смысла поддержки Jump VR, так как уже существуют более современные платформы, да и камеры для съёмки видео в 360 градусов стали доступнее.
Существующие камеры GoPro Odyssey и Yi Halo, которые работали через Jump VR можно будет использовать через сторонние сервисы.
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