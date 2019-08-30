Google обнаружила сайты, которые несколько лет взламывали айфоны

Специалисты компании Google собственными силами обнаружили сайты, которые распространяли вредоносное программное обеспечение среди пользователей смартфонов от Apple.

Сайты могли заражать все смартфоны iPhone и данную атаку уже назвали самой крупной за всю историю существования «яблочных» смартфонов.

Хакеры через сайты могли заражать устройства под управлением от iOS 10 до iOS 12, а это указывает что атака на смартфоны и планшеты велась как минимум два года.

После посещения вредоносного сайта на смартфон устанавливались программы-шпионы, которые совершали кражу данных со смартфонов, а также регулярно передавали информацию о местоположении устройства.

Специалисты Google о своей находке уже давно сообщили разработчикам iOS, и они закрыли уязвимости в смартфонах еще в феврале 2019 года.