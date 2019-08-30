Google обнаружила сайты, которые несколько лет взламывали айфоны

Google обнаружила сайты, которые несколько лет взламывали айфоны30.08.2019 12:15
Специалисты компании Google собственными силами обнаружили сайты, которые распространяли вредоносное программное обеспечение среди пользователей смартфонов от Apple.
Сайты могли заражать все смартфоны iPhone и данную атаку уже назвали самой крупной за всю историю существования «яблочных» смартфонов.
Хакеры через сайты могли заражать устройства под управлением от iOS 10 до iOS 12, а это указывает что атака на смартфоны и планшеты велась как минимум два года.
После посещения вредоносного сайта на смартфон устанавливались программы-шпионы, которые совершали кражу данных со смартфонов, а также регулярно передавали информацию о местоположении устройства.
Специалисты Google о своей находке уже давно сообщили разработчикам iOS, и они закрыли уязвимости в смартфонах еще в феврале 2019 года.
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