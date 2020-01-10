Google не оставит Windows 7 без браузера Chrome

Уже многократно сообщалось, что в январе компания Microsoft прекратит поддерживать операционную систему Windows 7 и бесплатный антивирус к ней.

При этом в компании заверили, что сама ОС у пользователей будет продолжать работать, но просто на нее больше не будут выпускаться патчи безопасности.

Но несмотря на отказ разработчиков от Windows 7, в компании Google поспешили заверить, что браузер Chrome будет на ней и дальше работать, а также обновляться.

Google для своего браузера будет выпускать патчи безопасности, так как для Windows 7 еще как минимум 18 месяцев будет поддерживаться за определённую ежемесячную плату.

Такая услуга будет доступна для корпоративных пользователей, которые готовы платить за поддержку Windows 7, вместо того, чтобы перейти на Windows 10.