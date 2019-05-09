Google назвал самую популярную версию ОС Android

В компании решили опубликовать данные по количеству пользователей той или иной версии операционной системы Android.

Так, Google назвал самую популярную версию Android и ею пока остается Oreo (8 и 8.1). Доля такой ОС на устройствах составляет 28,3%.

Следующей наиболее популярной версией оказалась Android 7 Nougat. Под ее управлением работает 19,2% устройств.

В тройке лидеров оказалась Android 6 Marshmallow с результатом 16,9%. Только на четвертой строчке расположилась последняя версия Android 9.0 Pie, которой пользуется 10,4% пользователей Android-устройств.

Между тем, накануне производитель рассказал о новом Android Q, полное название которого пока не раскрывают.