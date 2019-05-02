Google наняла три команды дизайнеров для создания следующих Pixel

Google решила не рисковать со следующими флагманами Pixel, и для создания успешного дизайна наняла три команды разработчиков.

Текущие Pixel 3 и Pixel 3 XL оказались спорными в вопросе дизайна, так как он был разработан еще в 2015 году, а именно поэтому внешность смартфонов высмеяли буквально все блогеры.

Конечно это не очень понравилось Google и она решила создать три независимые команды для разработки революционного дизайна.

Насколько известно, каждая команда не общается между собой и они создают внешность смартфонов отдельно друг от друга. Напомним, Google также разрабатывает более дешевые варианты Pixel 3a и Pixel 3a XL.