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12 декабря : вторник

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Google начала собирать медицинские данные пользователей

12.11.2019 21:50

Компания Google работает над новым проектом под кодовым названием Nightingale, а это медицинский проект, для которого используются данные пациентов.

Журналистам Wall Street Journal удалось узнать, что поисковый гигант получает данные пациентов медицинской организации Ascension.

По данным издания, Google получает данные из 21 штата США, причем им известно о результатах анализов, диагнозы пациентов, их госпитализация, а также дата рождения и имена.

Google самих пациентов и врачей не предупредила, что будет собирать информацию.

На запрос Wall Street Journal в Ascension о сборе данных представители медицинской организации заявили, что законом это не запрещено, так как больницы могут обмениваться данными пациентов с партнёрами.

Сама Google сейчас разрабатывает программное обеспечение, которое будет заботиться о здоровье пациента.

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