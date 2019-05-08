Google может представить свой гибкий смартфон уже в 2019 году

В рамках пресс-конференции руководитель подразделения Pixel Марио Квироз рассказал журналистам о планах компании по выпуску своего гибкого смартфона.

В первую очередь представитель компании официально подтвердил информацию, что в Google работают над таким устройством и рассматривают несколько вариантов.

Более того разработка складного аппарата ведется уже давно, причем как сообщил Квироз у них уже есть первые прототипы, а это значит, что уже в этом году компания может представить свой гибкий смартфон.

Каким он будет сейчас неизвестно, но было сказано, что Google делает большую ставку на такие устройства.

К тому же разработанная система Android Q способна работать со смартфонами разных форматов, в том числе и складывающихся горизонтально или вертикально.

Также на смартфонах есть возможно открывать несколько приложений одновременно, а пользователь сам выберет формат расположения окон.