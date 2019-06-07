Google Maps предупредит пользователей о стихийном бедствии

Сервис Google Maps в последнее время активно стал обрастать дополнительными функциями. Так, в нем уже добавлен спидометр, отображение дорожных камер и ограничение скорости на отдельных участках.

Теперь американская компания в свой популярный сервис добавила возможность оповещения о стихийных бедствиях.

Если пользователь приближается к урагану или он уже находится в зоне его действия, то карты подскажут место, где можно будет укрыться от стихийного бедствия.

Сервис Google Maps еще научили отображать данные о землетрясениях, их эпицентр, силу и другие данные.

Помимо этого сервис способен показать прогноз погоды и предупредить о возможном наводнении.

Полезным нововведением в картографическом сервисе стала еще возможность оповещения близких о своём местоположении.