Google летом раскроет подробности про игровой сервис Google Stadia

После презентации игрового сервиса Google Stadia прошло уже немало времени, но про игровой потоковый сервис пока практически ничего не известно.

В марте на презентации американская компания рассказала, что Stadia позволит запускать на любом компьютере игры с разрешением 4К и частотой 60 к/с.

В перспективе сервис позволит играть и в 8К. Но больше про Stadia представители Google не рассказали.

Теперь на официальной странице Stadia в Twitter появилось сообщение, что летом будет озвучена цена сервиса, дата старта и количество доступных игр.

Но тут стоит отметить, что информация будет раскрыта летом, а когда именно не сообщается. Скорее всего запуск Google Stadia не стоит ждать раньше осени.

This summer, three of the wishes you’ve been asking for will finally be granted:

???? Price Reveal

???? Game Announcements

???? Launch Info

Stay tuned here for more Stadia details coming soon.

— Stadia (@GoogleStadia) 24 мая 2019 г.