«Google Карты» станут удобнее для путешественников

Google расширила возможности своего картографического сервиса и теперь туристам будет легче ориентироваться на местности.

IT-гигант «Google Карты» объединил с переводчиком, и приложение на смартфоне теперь может озвучивать название улиц на нужном для пользователя языке.

Также через приложение можно спросить дорогу у прохожих, а отдельная кнопка в Картах запустит Google Переводчик, через который можно будет провести диалог.

Новая опция с переводом в течение месяца появится на iOS и Android. Пока разработчики подготовили 50 языков, но в дальнейшем список будет расширен.