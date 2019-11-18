Google из-за угрозы слежки заблокировала приложение от Xiaomi

Речь идет о приложении Xiaomi Quick Apps при попытке скачать которое пользователи стали получать уведомление.

В уведомлении говорится, что приложение заблокировано Google Play Protect в связи с тем, что оно может собирать личные данные пользователей.

То есть данное приложение было заблокировано компанией Google в связи с тем, что оно может быть шпионским.

Можно предположить, что такая ситуация возникла из-за того, что компания широко трактовала рамки сбора информации для рекламы.

Впрочем, у пользователей есть выбор – скачать приложение или отказаться от него.

Ранее пользователи сообщали, что Xiaomi Quick Apps запрашивает очень много разрешений, что позволяет ему использовать любую информацию со смартфона.