Google из-за угрозы слежки заблокировала приложение от Xiaomi

Google из-за угрозы слежки заблокировала приложение от Xiaomi18.11.2019 20:48
Речь идет о приложении Xiaomi Quick Apps при попытке скачать которое пользователи стали получать уведомление.
В уведомлении говорится, что приложение заблокировано Google Play Protect в связи с тем, что оно может собирать личные данные пользователей.
То есть данное приложение было заблокировано компанией Google в связи с тем, что оно может быть шпионским.
Можно предположить, что такая ситуация возникла из-за того, что компания широко трактовала рамки сбора информации для рекламы.
Впрочем, у пользователей есть выбор – скачать приложение или отказаться от него.
Ранее пользователи сообщали, что Xiaomi Quick Apps запрашивает очень много разрешений, что позволяет ему использовать любую информацию со смартфона.
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