Google и Huawei владельцам Nexus 6P заплатят по 400 долларов

Коллективный иск против компаний Google и Huawei был подан еще в 2017 году, а сейчас разработчики решили договорится об его урегулировании.

Иск был подан от пользователей Nexus 6P. Этот смартфон постоянно испытывает проблемы связанные с перегревом, из-за чего аппарат постоянно перезагружается и даже полностью выключается.

В Nexus 6P установлен процессор Qualcomm Snapdragon 810, из-за которого и возникают постоянные перезагрузки смартфонов.

Ранее Google предлагала обменять бракованный Nexus 6P на новый и даже выдавала пользователям смартфон Pixel XL.

Сейчас компании Google и Huawei намерены урегулировать проблему с Nexus 6P, и если в суде ее одобрят то владельцы проблемных Nexus 6P получат от компаний компенсацию в 400 долларов, а те кто решился обменять смартфон на Pixel XL получат компенсацию не более 10 долларов.

Суд вынесет решение по урегулированию 9 мая 2019 года, причем на компенсацию могут рассчитывать только жители США, купившие Nexus 6P с 25 сентября 2015 года.