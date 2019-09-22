Google добавляет четыре новые функции в Android TV

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22 октября : воскресенье

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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Google добавляет четыре новые функции в Android TV

22.09.2019 19:04

Google с выходом новых телевизоров от компании Motorola анонсировала обновление Android TV.

Через несколько дней в Индии будет выпущена прошивка для телевизоров Motorola и в них появится четыре новые функций.

В конце сентября или начале следующего месяца новые дополнения доберутся и в другие регионы.

Так, в Android TV появится функция Data Saver, которая позволит экономить мобильный интернет трафик.

Функция Data Alerts создана для контроля мобильного трафика. Тут стоить отметить, что для Индии эти две функции являются максимально полезными, так как в стране очень плохо развит проводной интернет, и многие вынуждены пользоваться мобильным.

Функция Hotspot Guide позволит настраивать Android TV при помощи мобильной точки доступа.

Последняя опция Cast in Files рассчитанная просмотр на экране телевизора файлов, находящихся в памяти смартфона.

Компания Motorola выпустила на рынок дешевые телевизоры

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