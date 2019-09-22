Google добавляет четыре новые функции в Android TV

Google с выходом новых телевизоров от компании Motorola анонсировала обновление Android TV.

Через несколько дней в Индии будет выпущена прошивка для телевизоров Motorola и в них появится четыре новые функций.

В конце сентября или начале следующего месяца новые дополнения доберутся и в другие регионы.

Так, в Android TV появится функция Data Saver, которая позволит экономить мобильный интернет трафик.

Функция Data Alerts создана для контроля мобильного трафика. Тут стоить отметить, что для Индии эти две функции являются максимально полезными, так как в стране очень плохо развит проводной интернет, и многие вынуждены пользоваться мобильным.

Функция Hotspot Guide позволит настраивать Android TV при помощи мобильной точки доступа.

Последняя опция Cast in Files рассчитанная просмотр на экране телевизора файлов, находящихся в памяти смартфона.