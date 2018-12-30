Google добавила в Android защиту от SMS-спама

Google для своей операционной системы Android разработала программное обновление, которое приносит в «Сообщения» защиту от спама.

На создание такой защиты компании потребовалось полгода и его уже начали распространять.

Обновление происходить поэтапно, а как сообщает AndroidPolice, некоторые пользователи его уже получили, но пока таких немного.

Как именно работает защита от спама в приложении «Сообщения» пока никто не знает.

Но есть предположение, что весь процесс фильтрации происходит именно на сервере компании, а не на устройстве. Было также отмечено, что защиту можно отключить в настройках приложения.