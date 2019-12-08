Google Chrome скоро научится превращать URL-адреса в QR-код

Google Chrome скоро научится превращать URL-адреса в QR-код08.12.2019 21:40
Google постоянно улучшает совой браузер Chrome за счет новых функций.
Но несмотря на большие возможности, в программе для просмотра интернет страниц, отсутствуют некоторые функции, которые есть у конкурентов.
Скоро в Chrome появится возможность создания из адреса страницы QR-код для его дальнейшей отправки другим пользователям или на другие устройства, подключенные к одному аккаунту.
Пока эта функция находится в стадии тестировании.
Еще разработчики скоро в Chrome добавят возможность просмотра превью вкладок и смены их положения в окне.
Пока такая функция доступна на Chrome OS, но ее в ближайшее время намерены добавить в версию для Windows и Linux.
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